Nesli tehlike altında, dünyada sadece 900 tane kaldı: Kuşadası'nda görüldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku (monachus monachus), su altı kamerasıyla görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Dünyada sadece 900 birey kaldığı düşünülen bu türün, beslenme ve üreme için kentimiz kıyılarını seçmesi bizim için büyük bir şans" dedi.
Kemerönü mevkinde önceki gün sabah saatlerinde dalış yapan Sualtı Araştırmaları Derneği'ne (SAD) bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) dalgıcı Selçuk Arı, su altı kamerasıyla bir Akdeniz foku görüntüledi.