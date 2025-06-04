Nesli tehlike altında, dünyada sadece 900 tane kaldı: Kuşadası'nda görüldü

"KUŞADASI'NI SEÇMESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Kuşadası'nın Kemerönü mevki kıyılarının ise erkek ve dişi olmak üzere 2 Akdeniz fokuna ev sahipliği yaptığını, her iki fokun da yılın belirli dönemlerinde beslenmek ve üremek için Kuşadası'na geldiğini ifade eden Sürücü, Akdeniz fokunun görüldüğü bölgenin Kuşadası'ndaki en bakir kıyı şeridi olduğu söyledi.