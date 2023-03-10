Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu

Çanakkale'de sportif balıkçıların yakaladığı nesli tükenme tehdidi altındaki 'köpekbalığı teknede doğum yaptı.
Çanakkale'de yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılık yapan Serhat Şahbaz ve arkadaşları bir hafta önce 9 metrelik tekneyle sinarit ve mercan avlamak için Çanakkale Boğazı’na açıldı.
Nara Burnu açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 1.5 metre boyunca, 40 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesinde olan 'Keler' cinsi köpek balığı takıldı.
Balıkçılar, tekrar denize salmak istedikleri balığın o sırada doğum yaptığını fark etti.
Köpek balığı 7 tane yavru doğurdu. Doğumun ardından balık ve yavruları yeniden denize salındı.