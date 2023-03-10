Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu

Çanakkale'de sportif amaçla avlanan balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen Keler cinsi bir köpek balığı takıldı. Balıkçıların tekneye aldığı köpek balığı, sürpriz bir şekilde doğum yaptı. Doğum sonrası balık ve 7 yavrusu denize salındı.

Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 1

Çanakkale'de sportif balıkçıların yakaladığı nesli tükenme tehdidi altındaki 'köpekbalığı teknede doğum yaptı.

Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 2

Çanakkale'de yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılık yapan Serhat Şahbaz ve arkadaşları bir hafta önce 9 metrelik tekneyle sinarit ve mercan avlamak için Çanakkale Boğazı’na açıldı.

Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 3

Nara Burnu açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 1.5 metre boyunca, 40 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesinde olan 'Keler' cinsi köpek balığı takıldı.

Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 4

Balıkçılar, tekrar denize salmak istedikleri balığın o sırada doğum yaptığını fark etti.

Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 5

Köpek balığı 7 tane yavru doğurdu. Doğumun ardından balık ve yavruları yeniden denize salındı.

Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 6
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 7
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 8
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 9
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 10
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 11
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 12
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 13
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 14
Nesli tehlikede olan köpekbalığı teknede doğurdu - 15

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