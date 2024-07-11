Nesli tükenme tehlikesi altında! "Şah kartal" a özel izolasyon

Bu tehdidin özellikle yuvalar ve beslenme alanları çevresinde en aza indirilmesi amacıyla, DOKU Derneği ve BSPB Avrupa Yeşil Kuşağı kapsamında BestBelt programı tarafından desteklenen "Şah Kartal'ın Kadim Diyarı” isimli proje yürütülüyor. 2025 yılına kadar devam edecek proje, Trakya'daki üreyen Şah Kartal nüfusunun bilimsel yöntemlerle izlenmesini, türe yönelik tehditlerin belirlenerek, azaltılmasını ve türün bölgesel ölçekte korunması için bir acil durum eylem planının hazırlanmasını amaçlıyor.

Şah kartal yuvalarının yakın çevresindeki Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin elektrik hatlarının izolasyon çalışmaları devam ediyor. Doğa ve Kültür Derneği arazi ekibi tarafından tespit edilen ve kartalların geleceği için potansiyel tehlike oluşturan elektrik hatları, TREDAŞ ekipleri tarafından proaktif şekilde izole ediliyor.