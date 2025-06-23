Nesli tükenme tehlikesi altındaki yüzlerce ''Türk semenderi'' Diyarbakır'da görüldü
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderlerin yüzlercesi su altında görüntülendi.
Hani ilçesinin Elazığ ve Bingöl sınırı yakınında bulunan kırsal Kaledibi Mahallesi'nin Güzelce mezrasında yörede "Laydazık" adı verilen çayın üzerindeki şelalenin oluşturduğu gölette Anadolu'nun bazı bölgelerinde sulak alanlarda nadir olarak görülen sarı benekli semenderlerin yaşadığı tespit edildi.