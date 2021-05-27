Nesli tükenme tehlikesinde: Samsun'da su semenderi görüldü

İHA 27.05.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 12:03
Samsun’da 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Şükrü Avcı, doğada gezintiye çıktığı sırada bir gölün içerisinde kertenkeleye benzeyen canlılar olduğunu fark etti.
Olayın ardından canlının fotoğraflarını fen bilgisi öğretmenine gösteren minik Şükrü, bu canlıların nesli tükenme tehlikesinde olan su semenderleri olduğunu öğrendi.
Durum karşısında heyecanlı şekilde olayı anlatan minik Şükrü, "Kimse eline alayım, çalayım demesin. Gider jandarmaya şikayet ederim. Bunları burada ben koruyacağım" dedi.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin akciğerlerinden biri olan Kunduz Ormanları, her yıl binlerce insanı ağırlıyor.
Eşsiz güzelliği ile konuklarına doyumsuz bir ortam sunuyor. Pandemi sürecinde yasaklar kapsamında bölge pikniğe kapatıldı. Bundan dolayı doğa kendini yenileme, temiz kalma fırsatı buldu. Tabiatın temiz kalmasıyla birlikte ise berrak ve temiz sularda yaşadığı bilinen nesli tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan "su semenderleri", buradaki mini göllerde ortaya çıktı.