Nesli tükenmek üzere! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.



Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.