Nesli tükenmek üzere! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda kafes tipi bir yükü takibe aldı. Yapılan incelemede kutuda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" olduğu belirlendi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.