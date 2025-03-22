Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı

22 Mart Dünya Fok Günü'nün önemine dikkati çeken Akdeniz Koruma Derneği Bilimsel İzleme Uzmanı Doktor Ezgi Saydam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gökova Körfezi'nden Kaş'a kadar uzanan kıyı şeridinde yürüttüğümüz bilimsel izleme çalışmaları sayesinde, fokların hangi mağaraları üreme ve dinlenme amaçlı kullandığını belirleyerek, bu alanların daha etkili bir şekilde korunması için çalışıyoruz.''