Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden yavru Akdeniz foku, mağaraya yerleştirilen fotokopana takıldı.
22 Mart Dünya Fok Günü'nün önemine dikkati çeken Akdeniz Koruma Derneği Bilimsel İzleme Uzmanı Doktor Ezgi Saydam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Gökova Körfezi'nden Kaş'a kadar uzanan kıyı şeridinde yürüttüğümüz bilimsel izleme çalışmaları sayesinde, fokların hangi mağaraları üreme ve dinlenme amaçlı kullandığını belirleyerek, bu alanların daha etkili bir şekilde korunması için çalışıyoruz.''