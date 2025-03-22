imsakiye

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden yavru Akdeniz foku, mağaraya yerleştirilen fotokopana takıldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı - 1

22 Mart Dünya Fok Günü'nün önemine dikkati çeken Akdeniz Koruma Derneği Bilimsel İzleme Uzmanı Doktor Ezgi Saydam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gökova Körfezi'nden Kaş'a kadar uzanan kıyı şeridinde yürüttüğümüz bilimsel izleme çalışmaları sayesinde, fokların hangi mağaraları üreme ve dinlenme amaçlı kullandığını belirleyerek, bu alanların daha etkili bir şekilde korunması için çalışıyoruz.''

TÜRKİYE HABERLERİ

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı - 2

''Özellikle doğum sonrası ilk 4-5 ay yavrular için çok kritik. Bu dönemde doğum mağarası ve çevresinde herhangi bir tehditle karşılaşmaması yavrunun hayatta kalabilmesi için büyük önem taşıyor.''

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı - 3

''Öte yandan geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'Falez Görsel Aydınlatma Projesi', tür üzerindeki tehditleri daha da artırıyor.''

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya: Körfezdeki fotokapana takıldı - 4

''Antalya'daki falez mağaraları, fokların üreme ve dinlenme için kullandığı son güvenli alanlardan biri. Bu alanların ışıklandırılması yalnızca fokları değil, aynı zamanda bölgede yaşayan yarasalar, göçmen kuşlar ve endemik bitkileri de olumsuz etkiliyor.''

DAHA FAZLA GÖSTER