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Nesli tükenmekte olan Loas Kaya Faresi fabrikada bulundu

İHA

Bursa'daki bir fabrikada, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi Laos olan nesli tükenmekte bir fare bulundu. Nesli tükenmekte olan farenin yurda nasıl geldiği bilinmiyor.

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    Bursa'da anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi Laos olan bir "Laos Kaya Faresi" bulundu.
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    Loas kaya faresi, Bursa, Bursa Laos Kaya Faresi
    İnegöl ilçesinde bulunan fabrika çalışanları sincap-fare karışımı hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi.
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    Loas kaya faresi, Bursa, Bursa Laos Kaya Faresi
    Fabrikaya gelen görevliler hayvanın nesli tükenmekte olan kemirgen ve Laos Kaya Faresi olduğunu belirledi.
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    TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

    Loas kaya faresi, Bursa, Bursa Laos Kaya Faresi
    Türkiye'ye nasıl geldiği bilinmeyen sevimli hayvan, yetkililer tarafından Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.
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    Loas kaya faresi, Bursa, Bursa Laos Kaya Faresi
    Nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi hem sincapların hem de farelerin özelliğini taşıyor.
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    ''LAOS'TAN GETİRİLMİŞ OLABİLİR''

    ''LAOS'TAN GETİRİLMİŞ OLABİLİR''
    Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.
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