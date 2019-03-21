Nesli tükenmekte olan vaşak karayolunda görüldü
İHA
Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak, bu kez karayolunda görüntülendi.
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Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede koruma altında bulunan hayvanlardan vaşak, bir kez daha Tunceli'de ortaya çıktı.
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Ali Aksakallı isimli bir vatandaş, iki arkadaşıyla Tunceli'den Pülümür'e giderken bir vaşağı karayolunda görüntüledi.
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3 vaşaktan 2'sinin ormana diğerinin ise yola indiğini aktaran Aksakallı, "Üç kişilik bir gruptu. İkisi bizi fark edince ormanlık alana gitti. Ancak birini görüntüleyebildik. Görüntülediğimiz vaşak, çetin geçen kış koşulları nedeniyle son derece zayıflamıştı" dedi.
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Kentin doğasının zenginliğine dikkat çeken Aksakallı, korunmasının önemini aktardı.
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