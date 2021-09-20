Neslican Tay ölümünün 2. yıldönümünde anılıyor

ntv.com.tr 20.09.2021 - 13:39
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde de unutulmadı.
Sosyal medyada Neslican Tay'ın ölüm yıldönümü için mesajlar paylaşıyor.
Hayat hikayesiyle Türkiye'yi derinden etkileyen Neslican, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve bu amansız hastalığa 4. kez yakalanmıştı.
Ölümüyle herkesi derin bir üzüntüye boğan Neslican Tay'ı Türkiye, kanserle mücadele sürecinde yayınladığı hayat dolu videolarla tanıdı.
Verdiği mücadele ve azmiyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Neslican, 20 yaşında hastalığı nedeniyle bacağını kaybetmesinin ardından, kendisine 'demir kadın' lakabını takmıştı.
BACAĞIM YOK AMA YAŞAM SEVİNCİM VAR
Verdiği bir röportajda da "bacağım yok ama yaşam sevincim var" demişti.
Neslican Tay, iki yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.
NESLİCAN'IN SON MESAJI
Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer vermişti:
"Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumdalar. Benim tümörün en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş . O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. 'Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.
Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.
Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.
Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlatmış ve kısa sürede takipçi sayısı 800 bini aşmıştı.
Neslican Tay 20 Eylül 2019 Cuma günü yaşamını yitirdi.
NESLİCAN TAY’IN HAYATI FİLM OLACAK
Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da ‘Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim’ diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Neslican’ın hayatının anlatılacağı Demir Kadın Neslican filmi 2022 ayında vizyona girecek.