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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı, NTV Haber, İHA, DHA

Kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Neslican'ın cenazesi daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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    Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.
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    Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı.
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    KESİLEN BACAĞININ GÖMÜLDÜĞÜ YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

    KESİLEN BACAĞININ GÖMÜLDÜĞÜ YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
    Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.
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