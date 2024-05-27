Netanyahu'dan Refah saldırısı açıklaması: Trajik bir hata
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı ve en az 45 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili konuştu. Netanyahu, saldırıyı “trajik hata” olarak niteledi. Öte yandan Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.