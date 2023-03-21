Nevruz Bayramı (21 Mart) mesajları: Bayram bayramı Nevruz temalı mesajları ve sözleri derledik

Nevruz Bayramı, Anadolu’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar birçok toplum tarafından kutlanıyor. Türk tarihinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı çeşitli gelenekleri içerisinde barındırıyor. Nevruz sevincinin sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için Nevruz temalı mesajları ve sözleri derledik...
"Baharın habercisi Nevruz ile dayanışma ve kardeşlik duygularımızın artarak devam etmesi dileğiyle…"
"Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı kutluyor, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."
"Bugün 21 Mart. Gece ve Gündüzün eşitlendiği gün, Nevruz Bayramı ve Baharın Başlangıcı. Bayramını kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun."
"Barışın, dostluğun, birlik ve beraberliğin simgesi #Nevruz Bayramı tüm ülkemize kutlu olsun."
"Asya'dan Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Balkanlara, #Newroz 'un ateşi kini, nefreti, düşmanlığı eritsin, #Nevruz 'un çiçekleri tüm coğrafyaya barış, adalet, özgürlük, kardeşlik, umut ve sevinçle yayılsın... Düşmanlık ve ölüm yenilsin, umut ve yaşam dirilsin..."
"Eski Türkler "kaç yaşındasın" yerine "kaç bahar gördün" diye sorarlarmış. Çok şükür tabiatın yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz."
"Nevruz Bayramı... Kutlu Olsun.
Kardeşlik Barış olsun .. Din ,Dil ,Irk Ayırımı olmasın, Herkes Barış içinde yaşasın."
"Doğanın bahara uyandığı Nevruz Bayramında bizler de aydınlık, mutlu ve huzurlu bir yüzyılı çiçekler açarak karşılayacak, solmayan umutlar yeşerteceğiz!"
"Bolluk ve bereketi simgeleyen Nevruz'un tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ederim."
"Kelime anlamı ‘yeni günişığı’ olan Nevruz; gün ışığının her iki yarımkürede eşit paylaşıldığı gündür.. Doğadaki bu eşitlik,bahara uyanış,halklar arasında din,dil,ırk ayrımı gözetmeksizin kutlanır..Bu güzellik ‘Dünya Manevi Kültür Mirası’ listesindedir. Kutlu olsun!"