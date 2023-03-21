Nevruz Bayramı (21 Mart) mesajları: Bayram bayramı Nevruz temalı mesajları ve sözleri derledik

NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI

"Baharın habercisi Nevruz ile dayanışma ve kardeşlik duygularımızın artarak devam etmesi dileğiyle…"

"Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı kutluyor, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

"Bugün 21 Mart. Gece ve Gündüzün eşitlendiği gün, Nevruz Bayramı ve Baharın Başlangıcı. Bayramını kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun."