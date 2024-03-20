imsakiye

Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar

21 Mart öncesinde gündeme gelen konulardan biri de Nevruz Bayramı mesajları oldu. Çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak olan Nevruz Bayramı'nda kalplerinden geçen dilekleri ve duaları sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, Nevruz mesajını çeşitli mecralar üzerinden iletecek. İşte Nevruz Bayramı kutlama mesajları örnekleri...

Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar - 1

Doğu Anadolu'da, "Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajları bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar - 2

NEVRUZ KUTLAMA MESAJLARI

"Dünyanın döngüsü ve devamlılığı için büyük önem arz eden baharın sembolu, ekinlerin ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım..."

"Nevruz der ki ben nazlıyım
Sarp kayalarda gizliyim
Mavi donlu gök gözlüyüm
Benden âlâ çiçek var mı"

"Tanrı dağlarının eteklerinde,
Orta Asya bozkır düzlüklerinde,
Geçmişte, günümüzde, gelecek de;
Nevruz (YENİGÜN)
Türk’ün öz be öz bayramıdır."


Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar - 3

"Elimize, obamıza, yurdumuza
BAHAR geldi.
Toprak yeniden ekin-biçine hazır duruma geldi.
Allah bize yeniden dirilecegimizi her yarattığı fiilde gösteriyor.
Nevruz geldi, bahar geldi. Hoş geldi. Toprağın yeniden uyanışı, Baharın gelişini simgeleyen bugün, Bayramdır. Mübarek olsun."

"Yeni başlangıçları çağrıştıran doğadan ilhamla .. Bahar bayramınız, Nevruz kutlu olsun"

"En sevdiğim bayram;
Baharın gelişi, toprağın ve doğanın uyanışı Nevruz bayramınız mübarek olsun. Her birinize güzellikler diliyorum. Eğer sağlıklı, huzurlu ve mutluysanız, her zaman en büyük servet budur."

"Baharın getirdiği bereket tüm dünyada daim olsun ve hiçbir ülke yoklukla mücadele etmek zorunda kalmasın.... Mutlu Nevruzlar..."


Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar - 4

"Türkler arasında baharın gelişi sembolü olarak kutlanan Nevruz, kültür bakımından Türklerin yayılmış olduğu geniş bir alanda tarihin karanlık dönemlerinden itibaren  kutlanmış ve hâlen de kutlanmaktadır. Nevruz, bu coğrafyadaki insanları birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliği pekiştiren bir gündür."

"Baharın müjdecisi, kardeşliğin simgesi olan Nevruz, aynı zamanda Türklüğün yeniden tarih sahnesine çıkışının sembolüdür.Aziz milletimizin ve Balkanlardan Türk Dünyası'na kadar tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ederim."

"Türk kültürünün kadim köklerinden ve geleneklerinden gelen, aynı zamanda Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Nevruz/Yeni Gün bayramı kutlu olsun."

Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar - 5

"Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun."

"Celali takvime göre bir yıl daha geçti, Allah kalbinizden sevgiyi eksik etmesin sağlıklı olun ve Mutlu yaşayın. Herkesin Nevruz Bayramı kutlu olsun "

"Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz bayramıdır. "

DAHA FAZLA GÖSTER