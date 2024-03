Nevruz Bayramı kutlama mesajları: Baharın müjdecisi Nevruz'a özel mesajlar

"Elimize, obamıza, yurdumuza

BAHAR geldi.

Toprak yeniden ekin-biçine hazır duruma geldi.

Allah bize yeniden dirilecegimizi her yarattığı fiilde gösteriyor.

Nevruz geldi, bahar geldi. Hoş geldi. Toprağın yeniden uyanışı, Baharın gelişini simgeleyen bugün, Bayramdır. Mübarek olsun."



"Yeni başlangıçları çağrıştıran doğadan ilhamla .. Bahar bayramınız, Nevruz kutlu olsun"



"En sevdiğim bayram;

Baharın gelişi, toprağın ve doğanın uyanışı Nevruz bayramınız mübarek olsun. Her birinize güzellikler diliyorum. Eğer sağlıklı, huzurlu ve mutluysanız, her zaman en büyük servet budur."



"Baharın getirdiği bereket tüm dünyada daim olsun ve hiçbir ülke yoklukla mücadele etmek zorunda kalmasın.... Mutlu Nevruzlar..."