Nevruz Bayramı ne zaman? 2025 Nevruz kutlaması ne zaman yapılacak?
Türklerin ve bölgedeki diğer milletlerin yaklaşık 3 bin yıldır kutladığı nevruzun içeriği, toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma özellikleri barındırıyor. Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle Anadolu'da devam ediyor. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman?
Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz Bayramı, asırlardır süren gelenekleriyle Anadolu'da coşkuyla kutlanıyor. Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor. İşte, Nevruz geleneği hakkında bilgiler...