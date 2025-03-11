Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri
Nevruz Bayramı hazırlıkları sürüyor. Her yıl mart ayında kutlanan ve mevsimlik bayramlardan biri olan Nevruz çeşitli riteülleri de içerisinde barındırıyor. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri neler?
Toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle yaşatılan ve her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'nda, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlara geniş bir coğrafyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor.