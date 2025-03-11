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Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri

Nevruz Bayramı hazırlıkları sürüyor. Her yıl mart ayında kutlanan ve mevsimlik bayramlardan biri olan Nevruz çeşitli riteülleri de içerisinde barındırıyor. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri neler?

Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri - 1

Toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle yaşatılan ve her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'nda, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlara geniş bir coğrafyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri - 2

Nevruz, Türkler için milli bir halk bayramıdır. Mart ayında 4 hafta boyunca kutlanmaya başlanır, her çarşamba ayrı bir kutlama etkinliği yapılır. Benim için yenilik, sevgi, sevinç, insanların birbirine bağlılığını ifade ediyor.

Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri - 3

NEVRUZ GELENEKLERİ NELER?

Eski yılın bittiği, yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor. Eşya ve hayvanların da ruhlarının arınması için eşyalar tütsüleniyor, hayvanlar ateş arasından geçiriliyor.

Bugüne özel "nevruz sofrası" kuruluyor. Toplu halde oturulan sofrada, bugüne özel 7 çeşit yemek bulunuyor. Tüm yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.


Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri - 4

Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar, böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriliyor.

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, atayla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösterilerek, onların desteği isteniyor.

Nevruz Bayramı ne zaman, kimler tarafından kutlanır? Nevruz Bayramı gelenekleri - 5

Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.

Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından, o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.

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