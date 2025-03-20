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Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir? (2025 Nevruz Bayramı tarihi)

Nevruz Bayramı tarihi, mart ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği özel günler arasında yer alıyor. Türklerin yaklaşık 3 bin yıldır kutladığı nevruz, ritüelleri ve dayanışmasıyla dikkat çekiyor. Halk arasında nevruz "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak adlandırılıyor. Peki, 2025 Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir?

Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir? (2025 Nevruz Bayramı tarihi) - 1

2025 Nevruz tarihi, baharın gelişini kutlamak için bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hem Türkiye hem de dünya çapında kutlanan Nevruz Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ritüelleri ve gelenekleriyle dikkat çekecek. Peki, 2025 Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir?

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Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir? (2025 Nevruz Bayramı tarihi) - 2

NEVRUZ NEDİR?

Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen, farklı kültürler tarafından yüzyıllardır kutlanan geleneksel bir bayramdır. 21 Mart’ta kutlanan bu özel gün, doğanın canlanmasıyla birlikte insanlara yenilenme, umut ve bereket getirir.

Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir? (2025 Nevruz Bayramı tarihi) - 3

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Birçok toplum için yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Nevruz, tarih boyunca çeşitli ritüellerle kutlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23 Şubat 2010'da aldığı kararla 21 Mart’ı Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan etmiştir.

Farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılan bu bayram, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kafkasya’dan Balkanlara kadar geniş bir alanda sevinç ve coşkuyla karşılanır. Nevruz’a dört hafta kala, her Salı yapılan özel kutlamalar "çarşamba" olarak adlandırılır ve her biri doğanın farklı bir unsurunu temsil eder.

Nevruz ne zaman kutlanacak? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir? (2025 Nevruz Bayramı tarihi) - 4

NEVRUZ NASIL KUTLANIR?

Nevruz sabahı erken kalkmak, özel olarak hazırlanmış suyla yıkanmak ve en güzel kıyafetleri giymek yaygın bir gelenektir. Gün boyunca doğayla iç içe vakit geçirilir, açık alanlarda eğlenceler düzenlenir.

Nevruzun önemli simgelerinden biri de ateş ve sudur. Günahlarından arınmak isteyenler ateşin üzerinden atlayarak kötü enerjilerden kurtulduklarına inanır. Suya girme ya da suyun üzerinden atlama ritüelleri de arınmanın başka bir yoludur.

Kutlamalar sırasında büyük sofralar kurulur ve bolluk dileğiyle çeşitli yemekler hazırlanır. Bu sofralarda yer alan 7 çeşit yemek, bereketin simgesi olarak kabul edilir. Ayrıca, "semeni" adı verilen gelenekte, buğday ya da arpa filizlendirilerek sofralara yerleştirilir; bu, tarımsal verimliliğin artmasını simgeler.

Türbeler ve mezarlıklar ziyaret edilerek geçmişin büyükleri anılır. Bu, nesiller arasında bir bağ kurmanın ve atalara saygı göstermenin önemli bir parçasıdır.

Nevruz, toplumsal birlikteliğin pekiştirildiği, eğlenceli etkinliklerin yapıldığı bir bayramdır. Yumurta boyama ve tokuşturma geleneği, doğurganlık ve bolluğu simgeler. İnsanlar şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak ve danslar ederek bu özel günü kutlar.

Türk kültüründe Nevruz, Ergenekon Destanı ile de ilişkilendirilir. Bu efsaneye göre, Türkler Ergenekon’dan kurtuldukları gün olarak bu tarihi kutlamaktadır. Bu nedenle demir dövme ritüeli Nevruz’un önemli bir simgesi olmuştur.

Sonuç olarak, Nevruz yalnızca doğanın yeniden doğuşunu kutlayan bir gün değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, yeni başlangıçları ve umut dolu bir yılı simgeleyen kadim bir bayramdır.

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