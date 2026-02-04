Nevşehir'de kaybolan Sümeyye'den acı haber

Sümeyye'nin annesi beni saat 18.00'de aradı Sümeyye'den haber alamadığını, evini dağıttığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ben de bu nedenle Sümeyye'nin ikametine gittim. İkamete gittiğimde ikamet dağınık durumdaydı. Kızım ile konuyu konuştum ve sonrasında Sümeyye'ye ulaşmaya çalıştım fakat ulaşamadım."