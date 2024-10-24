Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Cinayetle ilgili yeni görüntülere de ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, otomobiliyle Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı görülüyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Çocuğun cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde çuval içinde bulundu. Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.