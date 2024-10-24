Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede

"ŞÜPHELİLER OLAY ANINDA EVDELER"

İddianamede, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı evde olduğu tespitine yer verildi. Amca, anne, ağabey ve komşularının birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi.



Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin incelemede elde edilen bulgular da anlatıldı. Narin'in kaybolduğu güne ait bazı görüşme geçmişlerinin silindiği belirtildi.