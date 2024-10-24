Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Cinayetle ilgili yeni görüntülere de ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, otomobiliyle Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı görülüyor.

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Çocuğun cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde çuval içinde bulundu. Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.

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Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 2

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 3

Soruşturmada yeni görüntülere de ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın,, otomobiliyle Narin'in cansız bedenini götürdüğü görülüyor.

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 4

38 DAKİKA 11 SANİYE DERE YATAĞINDA KALMIŞ

İddianamede de yer alan görüntülerde, Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kameraya saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresinden ayrıldığı, kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğunun tespit edildiği yer aldı.

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 5

"ŞÜPHELİLER OLAY ANINDA EVDELER"

İddianamede, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı evde olduğu tespitine yer verildi. Amca, anne, ağabey ve komşularının birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi.

Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin incelemede elde edilen bulgular da anlatıldı. Narin'in kaybolduğu güne ait bazı görüşme geçmişlerinin silindiği belirtildi.

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 6

4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış! Kamera görüntüleri iddianamede - 7

İddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da başlıyor.

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