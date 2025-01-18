Nevzat Bahtiyar'ın avukatından cezaevindeki Güranlar için başvuru
Narin Güran cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki katledilen Narin Güran davasınında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.