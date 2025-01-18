Nevzat Bahtiyar'ın avukatından cezaevindeki Güranlar için başvuru

Narin Güran cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından cezaevindeki Güranlar için başvuru - 1

Diyarbakır'da 8 yaşındaki katledilen Narin Güran davasınında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Nevzat Bahtiyar'ın avukatından cezaevindeki Güranlar için başvuru - 2

Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ile ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından cezaevindeki Güranlar için başvuru - 3

BAŞVURUDA BULUNULDU

Eryılmaz Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Eryılmaz şunları ifade etti:

"Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik."

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından cezaevindeki Güranlar için başvuru - 4

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

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