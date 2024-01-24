New Jersey'de "şehrin anahtarı" ilk defa bir Türk'e verildi

İLK DEFA BİR TÜRK ALDI

ABD'de, eyalet yönetimi altındaki şehir yönetimleri, bazısında yılda bir defa olmak üzere, güven kazanmış, topluma faydalı çalışmalarda yer almış ve üstün başarı sağlamış bireyleri "şehrin anahtarı" ile ödüllendiriyor.

Hüseyin Bayram, New Jersey'de bu sembolik ödülü hem eyalet genelinde hem de Paterson şehrinde almaya hak kazanan ilk Türk vatandaşı olma özelliğini taşıyor.