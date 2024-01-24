New Jersey'de "şehrin anahtarı" ilk defa bir Türk'e verildi
ABD'nin New Jersey eyaletinde, ilk defa bir Türk vatandaşına yaşadığı şehrin anahtarı hediye edildi.
New Jersey'de Türk nüfusunun en yoğun olduğu Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram'a, Belediye Başkanı Andre Sayegh tarafından şehrin anahtarı takdim edildi.
Sayegh, Paterson Belediyesinde yapılan resmi törende Bayram'a, yaşadığı kente yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.
Törende ABD Kongre Üyesi Bill Pascrell, Jr. Paterson Kent Konseyi üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu yöneticileri de hazır bulundu.