New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti.

"NEW YORK PARKLARI MEZARLIK OLARAK KULLANILACAK" Can kaybının her gün arttığını vurgulayan Levine, şöyle devam etti:



"Yakında Manhattan ve Brooklyn'deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında 'geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak. Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak. Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak."