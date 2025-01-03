Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı?
20 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini, Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi. İşte Nezaket Uyur cinayetinde yaşananlar...
2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti.