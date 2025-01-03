Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı?

DNA SONUCU AÇIKLANDI

Müge Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.



Eski eşini kendisine ihanet etmekle suçlayan Yusuf, kızlarının kendisinden olmadığını söylemişti.