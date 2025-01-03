Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı?

20 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini, Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi. İşte Nezaket Uyur cinayetinde yaşananlar...

Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı? - 1

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti.

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Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı? - 2

20 yıl önce ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini açıkladı.

Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı? - 3

BELGRAD'A MI GÖMÜLDÜ?

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.

Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı? - 4

DNA SONUCU AÇIKLANDI

Müge Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.

Eski eşini kendisine ihanet etmekle suçlayan Yusuf, kızlarının kendisinden olmadığını söylemişti.

Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı? - 5

ŞÜPHELERİ BOŞA ÇIKTI

Bir başka detay da baba Yusuf kızlarının kendinden olmadıgını söylemesiydi. Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı! Programda Habibe'nin kendi kızı olup olmadığının şüphesini yaşadığını iddia eden baba Yusuf, DNA testi istedi ve DNA sonuçları açıklandı.

Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldi: Nezaket Uyur nasıl öldü, katili kim çıktı? - 6

Gözyaşları içinde sonuçları açıklayan Müge Anlı, "Keşke babanız burada olsaydı da, gerçekleri yüzüne okusaydık" dedi.
Habibe, Sebile ve Nebile kız kardeşlerin Yusuf Bığrık'ın çocukları olduğu DNA sonucuyla ortaya çıktı. Böylelikle babanın şüpheleri boşa çıktı.

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