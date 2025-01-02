Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi

BELGRAD'A GÖMDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf’un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.