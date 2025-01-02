Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi

19 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini, Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İşte Nezaket Uyur cinayetinde son durum...

Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi - 1

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, canlı yayında göz altına alındı. İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi - 2

BELGRAD'A GÖMDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf’un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.

Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi - 3

Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü. Müge Anlı gözaltındaki herkesin birbirini suçladığını açıkladı. Sorgular sırasında Adem'in Nezaket ile ilişki yaşadığını itiraf ettiği açıklandı.

Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi - 4

DNA SONUCU BEKLENİYOR

Cinayetle eraştırmalar devam ederken yayına annesini bulmak için katılan Habibe'nin Adem'in çocuğu olabileceği de

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