Nezaket Uyur cinayetinde son durum: Nezaket Uyur 'u kim öldürdü? İlk itiraf geldi
19 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini, Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İşte Nezaket Uyur cinayetinde son durum...
2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, canlı yayında göz altına alındı. İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi.