Niğde bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Niğde bayram namazı saati (Kurban Bayramı)
Niğde bayram namazı saati, bayrama sayılı saatler kala merak ediliyor. Diyanet 81 ilin namaz vakitlerini tek tek duyurdu. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Niğde'de yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Niğde bayram namazı saat kaçta? İşte, Niğde bayram namazı saati 2025…
Niğde'de bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı, 6 Haziran’da camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Niğde'da il merkezi,Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki Niğde'de bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Niğde Kurban Bayramı namaz vakti…