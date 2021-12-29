Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı

Niğde Kalesi'nin avlusunda meydana gelen göçük, kaçak kazı amacıyla açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tüneli ortaya çıkardı. Bir kişi avluda gezdiği sırada, göçük nedeniyle yaklaşık 6 metreden tünele düştü

Haberler - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 18:54

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 1

Kalesi'ni ziyaret eden Rukiye Ulusoy (46), avluda gezdiği sırada yarım metre yarıçapında oluşan göçük nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 2

Yetkililerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, indirdikleri merdivenle kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 3

Ulusoy, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 4

Bölgede inceleme yapan ekipler, kale surlarının dışındaki metruk evin içinden kalenin altına doğru yaklaşık 200 metrelik tünel kazıldığını tespit etti.

Ekipler, metruk evde ve tünelde inceleme yaptı.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 5

Ulusoy'un polise verdiği ifadesinde, beraber gezdikleri eşinin, kendisinin düştüğü yerde iki kişinin kaçtığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 6

Hastanede müşahede altında olan Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalede gezerken bir anda düştüğünü söyledi.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 7

Nasıl düştüğünü hatırlamadığını belirten Ulusoy, "Ben düştükten sonra eşim, birilerini kaçarken görmüş. Aslen buralıyız ama İstanbul'da oturuyoruz, buraya gezmeye gelmiştik" dedi.

Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 8
Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 9
Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 10
Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 11
Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 12
Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 13
Niğde Kalesi'nde oluşan göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı - 14

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