Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır. Kazada maalesef üzülerek ifade ediyorum 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 42 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.