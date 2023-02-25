Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama

Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından bölgedeki Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığına dair sosyal medyada iddialar yer aldı. Aksaray Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 1

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki depremin derinliği, 7 kilometre olarak kaydedildi.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 2

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu. Niğde Valiliği, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı yönünde açıklama yaptı.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 3

Valilikten yapılan açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." denildi.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 4

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 5

HASAN DAĞI'NDA VOLKANİK HAREKETLİLİK YAŞANDI MI?

Depremin ardından bölgedeki Hasan Dağı'nda da volkanik hareketlilik yaşandığına dair sosyal medyada iddialar yer aldı.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 6

Aksaray Valiliği, Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada dağda bulunan sensörlerde herhangi bir volkanik hareketliliğin olmadığı bildirildi.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 7

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı bölgede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen deprem de Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 8

YOL VE ARAZİDE YARIKLAR OLUŞTU

Öte yandan Niğde'deki 5,3 büyüklüğündeki depremlerde Aksaray’da yollar ve arazilerde yarılmalar oluştu.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 9

Dün merkez üssü Konya’nın Ereğli ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem ile bugün merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 10

Ayrıca, Aksaray-Konya karayolunda ve Sultanhanı bölgesindeki arazilerde yarılmalar oluştu.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 11

Karayolu ve arazilerdeki yarılmalar depremin şiddetini gözler önüne sererken yarılmalar yer yer 2 metreye kadar indiği gözlemlendi.

Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 12
Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 13
Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 14
Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 15
Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 16
Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 17
Niğde'deki 5,3'lük depremin ardından 'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı mı? Valilikten açıklama - 18

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