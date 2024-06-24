Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi
Niğde’de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren, kendisi de intihar eden Nevzat Türk’ün yaraladığı Gökhan Türk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Türk’ün ölümüyle birlikte, kavgada can kaybı sayısı 4’e yükseldi.
Niğde’deki arazi kavgasında ölü sayısı 4’e yükseldi.
Olay, 21 Haziran akşamı merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana geldi.Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.