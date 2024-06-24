Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi

Nevzat Türk tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk ile eşi Semiha ve çocukları Gizem Nazife, Berat ve Nurgül Türk’e ateş etti.

Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.