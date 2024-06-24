Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi

Niğde’de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren, kendisi de intihar eden Nevzat Türk’ün yaraladığı Gökhan Türk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Türk’ün ölümüyle birlikte, kavgada can kaybı sayısı 4’e yükseldi.

Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi - 1

Niğde’deki arazi kavgasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

Olay, 21 Haziran akşamı merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana geldi.

Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi - 2

Nevzat Türk tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk ile eşi Semiha ve çocukları Gizem Nazife, Berat ve Nurgül Türk’e ateş etti.

Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi - 3

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nevzat Türk'ün öldüğü belirlendi, yaralanan Gökhan ve Semiha Türk çifti ile çocukları hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralılardan Semiha Türk ve kızı Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi - 4

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Nevzat Türk, Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün cenazeleri, belde mezarlığına defnedildi.

Ameliyat edilen yaralılardan Gökhan Türk de tedavi gördüğü Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Niğde’deki arazi kavgasında can kaybı 4’e yükseldi - 5

Türk’ün ölümü ile kavgaya ilişkin hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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