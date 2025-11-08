Niğde’den dünyaya 'akrep zehri' ihraç ediyor: ''Önce tedirgindim ama sonra alıştım''

Nacar, "Şu anda Çin, Japonya, Kore, ABD ve Rusya gibi ülkelere gönderim yapıyoruz. Akrep sayımızı 15-20 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecekteki hedefimiz ise sadece zehir satmakla kalmayıp, akrep zehrinden ağrı kesici krem veya serum gibi ürünler üretmek" ifadelerini kullandı.

Nacar’ın kız kardeşi Rabia Özgen de tesiste aktif olarak görev alıyor. Özgen, "İlk başta tedirgindim ama sonra alıştım. Onlara yemlerini, sularını verdikçe insan bağ kuruyor. Ayda dört gün bakım ve sağım yapıyoruz, zehirleri -44 derecede muhafaza ediyoruz" dedi.