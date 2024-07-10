Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı

Patates üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Niğde’nin Altunhisar ilçesinde turfanda patates hasadı başlarken, üretim geçen yıla oranla yüzde 200 oranında arttı.

Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı - 1

Yazlık patates ekiminde geçen yıla oranla bu yıl ekim alanlarında artış yaşandığına dikkati çeken Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş Altunhisar’da geçen yıl 11 bin 720 dekar alanda patates üretimi yapıldığını bu yıl sayının 30 bin dekar alana yükseldiğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı - 2

Asım Baş; “Altunhisar ilçesinde erkenci olarak tabir edilen yazlık patates hasadına başlanıldı. Sabah erken saatlerde hasada başlayan çiftçiler, sıcak hava nedeniyle öğleye kadar ürün toplama işini tamamlıyor. Hasat edilen patatesler Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Altunhisar ilçemizde geçen yıl 11 bin 720 dekar alan patates üretimi yapılırken bu yıl ise üretimi yaklaşık yüzde 200 oranın da bir artış ile 30 bin dekar alana yükseldi. Ayrıca geçen yıl 11 bin dekar alanda 46 bin ton patates rekoltesi elde edilirken, bu yıl ise 30 bin dekar alanda 120 bin ton civarında bir patates rekoltesi elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı - 3

Patates, besin değeri yüksek olan bir sebzedir ve birçok faydası bulunmaktadır.

İşte patatesin sağlığa faydalarından bazıları:

POTASYUM KAYNAĞI

Patates, düşük kalorili olmasına rağmen lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. İçeriğinde C vitamini, B6 vitamini, potasyum, demir ve lif bulunur.Patates, potasyum bakımından zengin bir sebzedir. Potasyum, kas fonksiyonları ve vücut sıvı dengesinin korunması için önemlidir.

Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı - 4

YÜKSEK C VİTAMİNİ İÇERİĞİ

Patates, günlük C vitamini ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve antioksidan özellik gösterir. Lif, bağırsak sağlığı için önemlidir ve sindirim sistemini düzenler. Patates lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemi sağlığını destekler.

Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı - 5

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Patates, antioksidan bileşikler açısından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Patates, cilt sağlığını destekleyen vitamin ve mineraller içerir. Özellikle C vitamini, ciltte kolajen üretimini artırabilir ve cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olabilir.

Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı - 6

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Patates, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu özellik özellikle tip 2 diyabet riskini azaltmada önemli olabilir.İçerdiği lifler sayesinde patates, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Ancak, patatesin faydaları düzgün pişirilmesi ve tüketim miktarına bağlı olarak değişebilir. Aşırı ya da yanlış şekilde işlenmiş patatesler sağlık için zararlı olabilir, özellikle yüksek sıcaklıkta kızartılmış veya çok yağlı şekilde hazırlanmış patateslerde sağlıksız yağlar ve fazla kalori bulunabilir.

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