Niğde’den Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor! Üretimi yüzde 200 arttı
Patates üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Niğde’nin Altunhisar ilçesinde turfanda patates hasadı başlarken, üretim geçen yıla oranla yüzde 200 oranında arttı.
Yazlık patates ekiminde geçen yıla oranla bu yıl ekim alanlarında artış yaşandığına dikkati çeken Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş Altunhisar’da geçen yıl 11 bin 720 dekar alanda patates üretimi yapıldığını bu yıl sayının 30 bin dekar alana yükseldiğini söyledi.