Niğde'nin 'doğal cenneti' Karagöl ve Çini Göl alarm veriyor
2 bin 500 rakımıyla doğa tutkunlarının gözdesi olan Meydan Yaylası ile Karagöl ve Çini Göl bölgesi; sorumsuz ziyaretçileri nedeniyle doğal güzelliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Eşsiz manzarası, yılkı atları, koparılması yasak endemik bitki türleri ve dünyada sadece bu bölgede yaşayan sessiz kurbağası ile doğa harikası olarak bilinen bölge, bilinçsiz ziyaretçilerinin geride bıraktığı izler nedeniyle günden güne tahrip oluyor.