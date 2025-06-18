Niğde'nin 'doğal cenneti' Karagöl ve Çini Göl alarm veriyor

Bölge; sadece görsel güzelliğiyle değil, aynı zamanda barındırdığı biyoçeşitlilikle de korunması gereken alanlar arasında yer alıyor. Ancak bazı ziyaretçilerin bilinçsiz davranışları, yılkı atlarının yaşam alanını ve nadir bitkilerin kök saldığı toprakları tehdit eder hale getirdi.

Yaylaya kontrolsüzce giren yüzlerce araç, endemik bitkilerin üzerine yakılan mangal ateşi yaylanın toprak yapısını tahrip ederken endişeli ve duyarlı doğaseverler ise Karagöl ve Çini Göl yürüyüş rotasında çöp toplayarak bölgenin doğal güzelliğimi korumaya çalışıyor.