Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: Sürekli panik halinde
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanıp sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı. Onunla çok vakit geçirmek istemediğini ifade eden Candan, Erzan'ın sürekli panik halinde, savaş modunda ve ölüm korkusu yaşadığını iddia etti. Candan, Erzan'ın masum olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklandı.