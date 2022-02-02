Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında aylar önceden randevu alan çiftler nikah salonlarını doldurdu. Nikah daireleri aylar öncesinden '02.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. Antalya, İstanbul, Nevşehir, Malatya, Kırklareli gibi Türkiye’nin dört bir yanında çiftler evlenmek için sıraya girdi. Evliliklerini takvimin sadece ‘0’ ve ‘2’ rakamlarından oluştuğu günde gerçekleştirmek isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti.