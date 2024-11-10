Nikahını kıydığı damatla evlendi... Mobil bankacılığa girince fark etti! "Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım"
Evliliklere resmiyet kazandıran nikah memurları yaşadıkları ya da karşılaştıkları birbirinden ilginç hadiselerle, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelebiliyor. Bakırköy Evlendirme Dairesinin 24 yıllık nikah memuru Gülay Otlatıcı da yaşadığı olaylarla bu memurlar arasında yer alıyor. Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı.
Bağlı oldukları belediye başkanlığı tarafından kendilerine verilen yetkiyle resmi nikah işlemlerini yürüten nikah memurları, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin oluşumuna katkı sağlıyor.
Topluluk önünde gerçekleştirilen ve "yuva yapan" meslek olarak da anılan evlendirme memurluğu, evlenen her çiftin temas kurduğu meslekler arasında yer alıyor.