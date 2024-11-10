Nikahını kıydığı damatla evlendi... Mobil bankacılığa girince fark etti! "Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım"

Mesleği severek yaptığını kaydeden Karaca, Taksim'de bir barda kıydığı nikaha ilişkin ise "Bar olduğunu tam olarak bilmiyordum. Orada ilginç insanlar vardı. İsimlerini açıklamak istemiyorum ama hepsi kara kara giyinmişlerdi." dedi.



Orada nikahı kıydığını ama tedirginlik yaşadığını ifade eden Karaca, "Ayine gider gibi oldu. Benim çocuk 8-9 yaşlarındaydı, o da orada korkmuştu. Tam kapıdan çıkarken bir tanesi elini omzuma attı, 'Abi bu mekan bizim, istediğin zaman gelebilirsin.' dedi. İçimden 'Beni bırak ya buradan çıkayım.' diye geçirdim." ifadelerini kullandı.



Bir gün de sevgili iki şahide denk geldiğini ve kıza erkek arkadaşı adına evlilik teklifinde bulunduğunu ifade eden Karaca, şunları anlattı:



"Bir gün bir nikah kıyıyorum. Şahitler kız ve erkek. İkisi birbirine sevdalı arkadaş. Cesaret bulup da yanındaki şahit arkadaşına evlenme teklifi yapamıyormuş. Bana gelip, 'Abi yanımdaki bayan şahit benim kız arkadaşım, evleneceğim ama bir türlü cesaret edip evlenme teklifi yapamıyorum. Benim adıma sen evlenme teklifi yapar mısın?' dedi. 'Nasıl olacak bu?' dedim. Sonra bana 'Abi sen halledersin.' dedi. Ben de mikrofonu elime aldım, 'Güzel bayan yanındaki yakışıklı sana evlenme teklif ediyor, kabul eder misin?' diye sordum. Bu arada evlilik teklifini yapmış oldum."