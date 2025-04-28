Nikahları sessizdi, düğünleri ise davullu-zurnalı: 5 yıl sonra hayâli gerçek oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde Covid-19 döneminde 4 kişinin katılımıyla nikahlanan Mehmet ve Gamze Uyar çifti, 5 yıl sonra gelenek ve göreneklere uygun davullu-zurnalı hayallerindeki düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Genç çift, "Nikahımıza anne-babamız bile gelememişti, yıllar sonra tüm sevdiklerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz" dedi.
2020 yılında dünya genelinde etkili olan Covid 19 salgın döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sade bir nikahla evlenen Mehmet ve Gamze Uyar çifti, düğün hayallerini 5 yıl sonra gerçekleştirebildi.