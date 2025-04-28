Nikahları sessizdi, düğünleri ise davullu-zurnalı: 5 yıl sonra hayâli gerçek oldu

Kardeşini çok sevdiğini ve damat işkencesinin düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden damadın ağabeyi Süleyman Uyar, "Pandemiden dolayı 4 kişi nikah kıyıldı. Nikahın ardından düğün yapabilmek için 5 yıl bekledik. Güzel bir düğün oldu. Gündüz yemeğimiz gece de düğünümüz kalabalık oldu. Yıllar sonra yapacak olduğum damat işkencesi de benim için unutulmaz bir anı oldu. Ne yapacağımı baya düşündüm. O da sağ olsun beni kırmadı ne dediysek yaptı. Her şey keyifli ve güzel geçti. Mehmet ve Gamze kardeşime bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.