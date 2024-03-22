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Nilüfer Belediyesi hangi partide? Nilüfer Belediye başkanı kimdir? Nilüfer Belediye başkan adayları

Nilüfer Belediyesi hangi partide? Nilüfer Belediye Başkanı kimdir? Nilüfer Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Nilüfer Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Nilüfer Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Nilüfer yerel seçim sonuçları..

Nilüfer Belediyesi hangi partide? Nilüfer Belediye başkanı kimdir? Nilüfer Belediye başkan adayları - 1

NİLÜFER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Nilüfer Belediyesini 166.316 alınan oy ve %62.09 oy oranı ile CHP adayı Turgay Erdem kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %62.09
  • AK Parti %35.13
  • Saadet Partisi %1.50
  • DSP %0.41
  • DP %0.38
  • Vatan Partisi %0.30
  • Diğer %0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

Nilüfer Belediyesi hangi partide? Nilüfer Belediye başkanı kimdir? Nilüfer Belediye başkan adayları - 2

NİLÜFER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem Kimdir?


Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesinde 1959 yılında doğdu. Memur bir baba, ev kadını bir annenin ilk çocuğuydu. İlköğrenimini Yenisölöz’de tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi’nde yaptı. Daha çocukluk döneminden başlayarak kent yapısına duyduğu ilgi ve hissettiği sorumluluk onu mimarlık mesleğine yöneltti.

1977 yılında kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu ve Bursa’da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde çeşitli görevlerde bulundu.

1998 tarihinden itibaren 3 dönem Bursa Mimarlar Odası başkanlığı görevine seçildi. Başkanlık görevi boyunca Bursa’da çarpık kentleşmeye karşı oda üyeleriyle birlikte mücadele etti. Mimarlar Odası Başkanlığı’nın ardından, sivil toplum örgütlerinin ülkenin ve kentin geleceği açısından önemini çok iyi bilen biri olarak 2000-2004 yıllarında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yaşadığı ilçe olan Nilüfer’deki değişim ve dönüşüm heyecanına mesleki birikimiyle katkı sunmak istedi ve 2004 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden meclis üyesi olarak seçildi. 2006 yılında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte Nilüfer’in sağlıklı ve planlı bir kent olarak gelişmesi için yoğun bir çaba harcadı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), Bursa Mimar Mühendis İş adamları Derneği (BUMİAD), Mimarlar Odası, Bursa Erkek Liseliler Derneği ve İTÜ Mezunlar Derneği (kurucularından) başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunan birçok sivil toplum örgütüne üye olarak kent yararına yürütülen çalışmaların içinde yer aldı, destek verdi. 2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP adına rekor bir oy oranı ile Nilüfer Belediye Başkanlığı'na seçildi. Zeynep Terzioğlu Erdem ile evli olan Turgay Erdem, bir kız ve bir erkek çocuğu babası, bir de torun sahibidir.
Nilüfer Belediyesi hangi partide? Nilüfer Belediye başkanı kimdir? Nilüfer Belediye başkan adayları - 3

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • CELİL ÇOLAK
  • ŞADİ ÖZDEMİR
  • GÜLTEN ÜSTÜNKAYA
  • ÖZGÜR ŞİMŞEK
  • EMRAH YURTSEVEN
  • FERİDE ÇINARKES
  • ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK
  • MAZLUM TAŞ
  • GÜLSEV DİRİK
  • IŞIL ESGİN
  • ERDAL YILDIZ
  • SEMİH ERKAL
  • ÖMER FARUK ÖZDOĞAN
  • HÜLYA KARA
  • SELAMİ YILDIRIM
  • İSMAİL ŞEKER
  • ÖZCAN SÖNMEZ
  • NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR
  • ERDAL SUSUZ
Nilüfer Belediyesi hangi partide? Nilüfer Belediye başkanı kimdir? Nilüfer Belediye başkan adayları - 4

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