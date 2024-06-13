Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri

Bursa Ovası'nı tek başına besleyen Nilüfer Çayı'ndaki toplu balık ölümleri endişe yarattı. Sudan ve balıklardan numune alındı. Uzmanlar durumu, Marmara Denizi çevresindeki akarsuların atık kanalına dönüşmesi sonucu balıkların zehirlenmesi olarak açıklarken yetkililer ise sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklı böyle bir durumun yaşanabileceğini dile getirdi. Nilüfer Çayı'nın yanı sıra Kocaçay üzerinde de korkunç balık ölümlerinin gerçekleştiği iddia edildi.

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 1

Uludağ'ın güney yamaçlarından başlayarak Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen 103 kilometre uzunluğundaki Nilüfer Çayı'nda, sanayi tesislerinin yol açtığı kirliliğin toplu balık ölümlerine yol açtığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 2

KESİN SONUÇLAR ANALİZLE ORTAYA ÇIKACAK

İhbarla bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sıcak nedeniyle sudaki oksijenin düşmesi sonucu ölümlerin olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 3

Yetkililer, kesin sonuçların analizle ortaya çıkacağını dile getirdi.

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 4

Karacabey ilçesi Ekmekçi Mahallesi mevkisinde görülen toplu balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için analiz sonuçları beklenirken Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Tam bu mevsimde genellikle Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsularda zaten çok az balık kaldı. Çünkü Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsular atık kanalına dönüştü. Bu yüzden de içinde balık yaşayamaz hale geldi." dedi.

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 5

"Bir çoğunluğu içinde balık yaşayabilen az sayıdaki akarsuda ise tam bu yaz başında balık ölümleri haberleri patlıyor her tarafta. Ne oluyor da bu balık ölümleri ortaya çıkıyor." diye konuşan Sarı, numune sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösterdi.

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 6

"ÇAYDA NE KADAR BALIK VARSA HEPSİ ÖLÜYOR"

Nilüfer Çayı'ndaki balıkların ölüm nedeninin, sudaki oksijen seviyesinin düşmesi olmadığını belirten Prof. Dr. Sarı, şunları söyledi:

"Bu balıkların neden öldüğü gayet net. Bu hayvanlar zehirleniyor. Çayda durduk yerde dün ölmeyen balıklar, bugün topluca ölüyorsa bunun bir tane izahı var; zehirleniyor. Çıkarsınız çay boyunca ölçe ölçe gidersiniz, o su kalitesi nerede değişiyorsa, oradaki işletmeden geliyordur bu zehir. Bunu yapmamız lazım. Şu anda bugün Bursa Karacabey'de Kocaçay geliyor, Susurluk Çayı'nın devamı olarak. Ve tam bayram Dereboğaz bölgesinde de Nilüfer Çayı'yla birleşiyor. Şu anda Nilüfer Çayı'nın birleşme noktasının yakınında, Kocaçay üzerinde korkunç balık ölümleri. Bu sabahtan itibaren başladı. Sazanlar, yayınlar, kefaller, çayda ne kadar küçük, büyük balık varsa hepsi ölüyor. Hepsinin topluca ölmesi zehirlenmeden başka bir şeyden, sebepten değildir. Her yıl aynı bölgede balık ölümü oluyorsa, bunun nedeni zehirlenmedir. Acilen yetkililerimizin o bölgedeki çay boyunca ölçümler yapması gerekiyor. Nedeninin bulunup, cezalandırılması gerekiyor. Şu anda yoğun tarımsal faaliyet var. İlaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Birisi gelip, orada bir şey mi yıkadı, o yüzden mi zehirlendi. Birisi atık mı saldı. Bunu çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarmamız lazım. Yoksa gerçekten kamu vicdanı bundan büyük zarar görüyor."

Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 7
Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 8
Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 9
Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 10
Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri - 11
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