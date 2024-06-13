Uzmanlar "korkunç" diyerek uyardı: Nilüfer Çayı'nda ve Kocaçay'da toplu balık ölümleri
Bursa Ovası'nı tek başına besleyen Nilüfer Çayı'ndaki toplu balık ölümleri endişe yarattı. Sudan ve balıklardan numune alındı. Uzmanlar durumu, Marmara Denizi çevresindeki akarsuların atık kanalına dönüşmesi sonucu balıkların zehirlenmesi olarak açıklarken yetkililer ise sudaki oksijenin düşmesinden kaynaklı böyle bir durumun yaşanabileceğini dile getirdi. Nilüfer Çayı'nın yanı sıra Kocaçay üzerinde de korkunç balık ölümlerinin gerçekleştiği iddia edildi.
Uludağ'ın güney yamaçlarından başlayarak Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen 103 kilometre uzunluğundaki Nilüfer Çayı'nda, sanayi tesislerinin yol açtığı kirliliğin toplu balık ölümlerine yol açtığı iddia edildi.