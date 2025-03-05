Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi

OKULLARIN KAPALI OLACAĞI GÜNLER BELLİ OLDU

2024-2025 eğitim öğretim yılında milli ve dini bayram günlerinde okullar kapalı oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta içine denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Perşembe



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba



