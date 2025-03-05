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Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatil tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulamasıyla birlikte öğrenciler birinci dönem ve ikinci dönem kısa da olsa tatil yapma fırsatı yakalıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, ara tatil tarihlerine göre hareket edecek. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ara tatil benzer tarihlere denk geliyor. Peki Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte, 2025 ikinci ara tatil tarihleri…

Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi - 1

Okullarda nisan ara tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Özellikle tatil planlaması yapmaya hazırlanan aileler ise Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlere denk geliyor olması sebebiyle tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Nisan ara tatili tarihleri belli oldu. Peki 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? İşte, ara tatil tarihleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi - 2

9 GÜNLÜK TATİL (ARA TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 9 günlük ara tatil Ramazan Bayramı ile benzer tarihlere denk geliyor.

Bayram tatili 30 Mart’ta başlarken MEB takvimine göre ara tatil ise 31 Mart’ta başlayacak. Bakanlık dönem başında yaptığı planlamada ara tatil ve bayram tatilinin benzer tarihlerde olmasına öncelik verdi.

Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi - 3

Öğrenciler arasında Nisan tatili veya “2. ara tatil” olarak ifade edilen 9 günlük tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Cumartesi ve pazar günleriyle birlikte tatil toplam 9 gün sürecek.

Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi - 4

MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Okulların açılması 9 Eylül 2024
1.dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024

Sömestr tatili 20-31 Ocak 2025

2. dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanması 20 Haziran 2025

Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi - 5

OKULLARIN KAPALI OLACAĞI GÜNLER BELLİ OLDU

2024-2025 eğitim öğretim yılında milli ve dini bayram günlerinde okullar kapalı oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta içine denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Perşembe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba

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