Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2024-2025 çalışma takvimi
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatil tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulamasıyla birlikte öğrenciler birinci dönem ve ikinci dönem kısa da olsa tatil yapma fırsatı yakalıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, ara tatil tarihlerine göre hareket edecek. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ara tatil benzer tarihlere denk geliyor. Peki Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte, 2025 ikinci ara tatil tarihleri…
Okullarda nisan ara tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Özellikle tatil planlaması yapmaya hazırlanan aileler ise Mart ayının gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlere denk geliyor olması sebebiyle tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Nisan ara tatili tarihleri belli oldu. Peki 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? İşte, ara tatil tarihleri…