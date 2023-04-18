Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti. Damat tarafı iddiaya göre bu durumu kabullenemeyip gelinin ailesine sopalarla saldırdı. Gelinin ailesi de saldırıya karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 1

İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca gelin evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 2

Bu durumu kabullenemeyen damat ve ailesinin tehditlere başladığı öne sürüldü.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 3

Geçtiğimiz pazar günü  iddiaya göre öğlen saatlerinde damat tarafı gelinin ailesiyle yaşadığı Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi'ne gitti.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 4

Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 5

Sopalar ve taşların kullandığı kavga damat tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 6

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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