Nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? Bakan Göktaş duyurdu
Nisan ayı evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden ödeme alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ay ihtiyaç sahiplerine yatırılan evde bakım maaşlarının, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle erken yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Bakan Göktaş konuyla alakalı müjdeli haberi verdi. Peki, nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?
2024 nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle bu ay erken yatırılacak. Peki, nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?