Nisan ayında Türkiye karla uyandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'de pek çok kent güne karla uyandı.
ANKARA
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.
Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte son günlerde etkisini gösteren sağanak, Karlıova'da yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezini beyaza bürüyen yağış, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
Kars'ta da aniden etkili olan kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Kent merkezini etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyü beyaza büründü.
Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Acısu Bölgesi'ndeki Sarıçam Ormanları'nda açan çiğdem çiçekleri karla kaplandı, angıtlar karlı arazide yiyecek aradı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar etkili oldu.
Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.
Gün içinde Erzurum'da tipi şeklinde etkili olan kar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kent merkezinde etkisini sürdüren kar nedeniyle araç ve ağaçların üzeri beyaza büründü.
Hızlı şekilde yağan kar nedeniyle vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
Şenkaya ilçesinde de soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İlçenin Değirmenlidere Mahallesi ve ormanlık alan beyaza büründü.
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda