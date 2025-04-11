Nisan ayında Türkiye karla uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'de pek çok kent güne karla uyandı.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 1

ANKARA

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 2

Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 3

KARLIOVA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 4

Kentte son günlerde etkisini gösteren sağanak, Karlıova'da yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezini beyaza bürüyen yağış, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 5

KARS

Kars'ta da aniden etkili olan kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kent merkezini etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 6

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyü beyaza büründü.

Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Acısu Bölgesi'ndeki Sarıçam Ormanları'nda açan çiğdem çiçekleri karla kaplandı, angıtlar karlı arazide yiyecek aradı.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 7

ARDAHAN

Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar etkili oldu.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 8

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 9

ERZURUM

Gün içinde Erzurum'da tipi şeklinde etkili olan kar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde etkisini sürdüren kar nedeniyle araç ve ağaçların üzeri beyaza büründü.

Hızlı şekilde yağan kar nedeniyle vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Şenkaya ilçesinde de soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçenin Değirmenlidere Mahallesi ve ormanlık alan beyaza büründü.

Nisan ayında Türkiye karla uyandı - 10

TOKAT

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda

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