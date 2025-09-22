Nişan karakolda bitti: Altı yaralı

Denizli'de yapılan nişan eğlencesinde iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada altı kişi yaralandı.

Denizli'de bir nişan eğlencesi kavgayla bitti.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; evlilik hazırlıkları yapan genç çift için Dımbazlar Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde nişan eğlencesi düzenlendi.

Eğlence devam ederken, etkinlik için Karaköy Mahallesi'nden Dımbazlar Mahallesi'ndeki kız evine gelen erkek tarafının pistte oyun oynadıkları sırada, oyun süresine yapılan itiraz nedeniyle tartışma çıktı.

İki ailenin yakınlarının birbirine girdiği kavgada, bir anda sandalyeler havada uçuştu.

Gençlerin karıştığı arbede ve çıkan kavgada altı vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavganın güçlükle yatıştırılmasının ardından nişan düğünü sona erdi.

