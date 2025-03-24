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Nisan kira artış oranı 2025: Ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları ve beraberinde kira zam oranları duyuruluyor. Geçtiğimiz ay mart kira artış oranı yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı. Mülk sahipleri ve kiracılar nisan kira zam oranının belli olacağı tarihe odaklandı! 2025 nisan kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan kira artış oranı 2025: Ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 1

Kira zam oranı için mülk sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında! Mart ayı için 3 Mart günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri paylaşılmış, TÜFE aylık bazda yüzde 2,27 olmuştu. İşte, kira artış oranı için beklenen tarih...

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Nisan kira artış oranı 2025: Ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 2

NİSAN KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan günü saat 10:00'da açıklanacak. Böylece nisan ayı konut ve iş yeri için kira zam oranları da netlik kazanacak.

Nisan kira artış oranı 2025: Ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 3

3 Mart Pazartesi günü saat açıklanan TÜFE verileri şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Böylece ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 53,83 olarak duyuruldu. Kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

TÜİK'in ocak ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 olmuştu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 şeklinde açıklandı.

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