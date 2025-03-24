Nisan kira artış oranı 2025: Ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları ve beraberinde kira zam oranları duyuruluyor. Geçtiğimiz ay mart kira artış oranı yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı. Mülk sahipleri ve kiracılar nisan kira zam oranının belli olacağı tarihe odaklandı! 2025 nisan kira zam oranı ne zaman açıklanacak?
Kira zam oranı için mülk sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında! Mart ayı için 3 Mart günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri paylaşılmış, TÜFE aylık bazda yüzde 2,27 olmuştu. İşte, kira artış oranı için beklenen tarih...