Nisan kira artış oranı 2025: Ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

3 Mart Pazartesi günü saat açıklanan TÜFE verileri şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.



Böylece ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 53,83 olarak duyuruldu. Kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.



TÜİK'in ocak ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 olmuştu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 şeklinde açıklandı.