Nişanlısının gözleri önünde döverek öldürdüler! Müzisyen cinayetinde istenen ceza belli oldu
İstanbul Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i nişanlısının yanında döverek ölümüne neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Şubat'ta Güngören ilçesi Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.