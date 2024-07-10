Nişanlısının gözleri önünde döverek öldürdüler! Müzisyen cinayetinde istenen ceza belli oldu

TANIK NİŞANLININ İFADESİ

İddianamede beyanına yer verilen tanık Sandra Maria Magdelana Zeppin de Aytekin'in nişanlısı olduğunu, 3 Şubat'ta farklı saat ve mekanlarda alkol aldıklarını, 4 Şubat günü saat 05.30'da ise yemek için restorana gittiklerini ifade etti. Restoranda yan masada iri yapılı iki erkeğin oturduğunu, sanık Ceyhun Tuzcu'nun sürekli kendisine baktığını belirten Zeppin, Tuzcu'nun bakışlarından rahatsız edici bir durum sezmediğini kaydetti.

Zeppin, Aytekin'in masada yüzü sanıklara dönük şekilde oturduğunu ve sipariş vermek için ayağa kalktığında aralarında konuşma geçtiğini ancak kavga eder bir halleri olmadığını anlattı. Tuzcu'nun bu sırada küfür ettiğini, nişanlısına "Bu adamlar sinkaflı, kötü kelimeler kullanıyorlar, farkında mısın?" dediğini aktaran Zeppin, Aytekin'in ise "Boşver" diyerek sipariş vermeye gittiğini söyledi.