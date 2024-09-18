Nişanlısının gözleri önünde döverek öldürmüşlerdi! Müzisyen cinayetinde sanıklar hakim karşısında
İstanbul Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i nişanlısının yanında döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen iki sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan biri, "Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik." derken; diğer sanık ise "Sokak çocuğu sandığı için bize küfürler etti. Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ölmesi hiç aklımda yoktu." sözleriyle kendini savundu.
İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir restoranda müzisyeni döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.