Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu

Vali Konağı Caddesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen F.Ü. ve Ahmet Ejder Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ejder Ö. silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu husumetlisi F.Ü. ve olayla ilgisi olmayan E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı.

Rus vatandaşının sırtından, diğer 4 kişinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi.