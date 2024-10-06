Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu

İstanbul’un en işlek noktalarından Nişantaşı’nda dün silahlı saldırı paniği yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Ejder Ö. ile F.Ü. arasında çıkan silahlı kavgada, biri Rus vatandaşı beş kişi yaralandı. Dün yaşanan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ejder Ö.’nün silahını çekerek husumetlisinin üzerine doğru koştuğu ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı görülürken, polisin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlarda yer alıyor.

Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu - 1

Nişantaşı’nda dün yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu - 2

Vali Konağı Caddesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen F.Ü. ve Ahmet Ejder Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ejder Ö. silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu husumetlisi F.Ü. ve olayla ilgisi olmayan E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı.

Rus vatandaşının sırtından, diğer 4 kişinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, silahla ateş açan Ahmet Ejder Ö.’yü gözaltına alarak emniyete götürürken olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu - 4

Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu - 5

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, tartışan husumetli iki kişiyi önce yanındakiler ayırıyor.

Kişilerden biri silahını çekerek husumetlisinin üstüne koşuyor ve çevrede panik yaşanıyor.

Olay yerine gelen polis, silahını çekerek şüpheliyi yere yatırıyor.

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