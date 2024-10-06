Nişantaşı’nda silahlı saldırı paniği: Husumetlisini görünce silahını çekti, 5 kişi vuruldu
İstanbul’un en işlek noktalarından Nişantaşı’nda dün silahlı saldırı paniği yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Ejder Ö. ile F.Ü. arasında çıkan silahlı kavgada, biri Rus vatandaşı beş kişi yaralandı. Dün yaşanan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ejder Ö.’nün silahını çekerek husumetlisinin üzerine doğru koştuğu ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı görülürken, polisin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlarda yer alıyor.
Nişantaşı’nda dün yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.