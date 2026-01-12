Nizamettin Kabaiş Adalet Bakanı ile görüşecek. Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia

Baba Nizamettin Kabaiş'e göre dosyada birçok delil mevcut ve bunların başında kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA var.

Kabaiş, kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını iddia ediyor.

"Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok." diye konuşan Kabaiş, "18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.' dedi." ifadelerini kullandı.