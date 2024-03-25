Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye başkanı kimdir? Nizip Belediye başkan adayları

NİZİP BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı Kimdir?

10 Mayıs 1968 Gaziantep Nizip doğumlu. 1985 yılında Nizip Ticaret Lisesini bitirdi. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Nizip’de sanayici olarak uzun yıllardır çalıştı.

İki dönem Refah Partisi ve Fazilet Partisinden Nizip Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, 2002-2015 yılları arasında 22, 23 ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. TBMM de Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komisyonlarında çalıştı. Zeytin ve Zeytinyağı araştırma Komisyonunda görev aldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında birçok ilde, İl Koordinatörü olarak görev aldı.

Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

29.04.2016-13.07.2017 tarihleri arasında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 13.07.2017-26.04.2018 tarihleri arasında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği Referandumunda Gaziantep SKM Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Nizip belediye başkanlığına seçildi.



Evli ve 5 çocuk babasıdır.