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Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye başkanı kimdir? Nizip Belediye başkan adayları

Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye Başkanı kimdir? Nizip Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Nizip Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Nizip Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Nizip yerel seçim sonuçları..

Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye başkanı kimdir? Nizip Belediye başkan adayları - 1

NİZİP BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Nizip Belediyesini 37.395 alınan oy ve %53.21 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Sarı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.21
  • İyi Parti%39.42
  • DSP%4.22
  • Saadet Partisi%1.53
  • DP%0.67
  • AHMET ÇELİK%0.51
  • Diğer%0.45

TÜRKİYE HABERLERİ

Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye başkanı kimdir? Nizip Belediye başkan adayları - 2

NİZİP BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı Kimdir?

10 Mayıs 1968 Gaziantep Nizip doğumlu. 1985 yılında Nizip Ticaret Lisesini bitirdi. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
Nizip’de sanayici olarak uzun yıllardır çalıştı.
İki dönem Refah Partisi ve Fazilet Partisinden Nizip Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, 2002-2015 yılları arasında 22, 23 ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. TBMM de Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komisyonlarında çalıştı. Zeytin ve Zeytinyağı araştırma Komisyonunda görev aldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında birçok ilde, İl Koordinatörü olarak görev aldı.
Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

29.04.2016-13.07.2017 tarihleri arasında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 13.07.2017-26.04.2018 tarihleri arasında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği Referandumunda Gaziantep SKM Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Nizip belediye başkanlığına seçildi.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye başkanı kimdir? Nizip Belediye başkan adayları - 3

NİZİP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HACİ FEVZİ AKDOĞAN
  • ADNAN SÖNMEZ
  • GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
  • ŞERİF KAYA
  • HASAN TOSUN
  • HÜSEYİN TOPALOĞLU
  • MUSTAFA DOKTOROĞLU
  • YUSUF GÜLER
  • ŞAHMERAN ŞEKER
  • ENES BOZKURT
  • HASAN ŞİMŞEK
  • ALİ DOĞAN
  • BAYRAM ÇAKAR
  • AHMET HAKAN AKFIRAT
  • İBRAHİM HALİL EMRULLAH
  • AYHAN ŞİMŞEK
  • EROL ONGUR
  • ÖMER YILMAZ
  • EMRAH YILDIZ
Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye başkanı kimdir? Nizip Belediye başkan adayları - 4

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