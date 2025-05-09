Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı

Şırnak'ta görev yapan bir hudut karakolu personeli, nöbet sırasında nadir görülen bir saz kedisi yavrusu buldu.

Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı - 1

Şırnak'ın Cizre ilçesinde nadir görülen saz kedisi yavrusu bulundu.

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Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı - 2

Bir hudut karakolunda görev yapan personel, karakol çevresinde yavru bir saz kedisi fark ederek durumu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen eden ekipler, nöbet noktası civarında yaptıkları incelemede yavru saz kedisini sağlıklı şekilde buldu.

Yapılan ön değerlendirmede hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma ya da travma belirtisi taşımadığı belirlendi.

Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı - 3

Saz kedisi yavrusu, geçici bakım için Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Buradan da ileri tetkik ve bakım işlemleri için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı - 4

Yavrunun gelişimi, veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından yakından izlenecek.

Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı - 5


DKMP yetkilileri, saz kedisinin doğada nadiren karşılaşılan türlerden biri olduğunu ve korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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