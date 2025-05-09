Nöbet tutan asker buldu: Yavru saz kedisi korumaya alındı

Bir hudut karakolunda görev yapan personel, karakol çevresinde yavru bir saz kedisi fark ederek durumu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen eden ekipler, nöbet noktası civarında yaptıkları incelemede yavru saz kedisini sağlıklı şekilde buldu.

Yapılan ön değerlendirmede hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma ya da travma belirtisi taşımadığı belirlendi.